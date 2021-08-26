"لومي" تثري تجربة تأجير السيارات بباقة جديدة من أحدث المنصات الرقمية

أعلنت "لومي"، وحدة أعمال تأجير السيارات في مجموعة "سيرا"، عن إطلاق تطبيق جديد ومنصة إلكترونية للأجهزة المحمولة بهدف تسريع وتيرة تطوير حلول حجوزات السفر المتطورة في المملكة العربية السعودية، لتخطو بذلك بخطوة جديدة في مسيرة تحولها إلى علامة تجارية متكاملة ومتعددة القنوات لتأجير السيارات.

ففي ضوء ما يشهده عالم السفر الجديد من تطور متسارع، تعد مراعاة ظروف العملاء المتغيرة ومتطلباتهم عاملاً محورياً، كما أن القدرة على تقديم المشورة للعملاء وتوفير الخدمة بكفاءة عبر جميع قنوات الاتصال يعتبر اليوم ضرورة حتمية لجميع مزودي خدمات السفر. ومن هذا المنطلق، تقدم علامات السفر التابعة لمجموعة "سيرا" للمسافرين معلومات متسقة وفورية بصرف النظر عن القناة التي يستخدمونها خلال عملية الحجز.

وسعياً للوفاء بعهد علامتها التجارية بتقديم حل متعدد القنوات لخدمات السفر عبر جميع نقاط الاتصال مع العملاء، تهدف منصات "لومي" الجديدة إلى ضمان سلاسة تجربة تأجير السيارات واختصار الوقت اللازم لاستئجار السيارات.

وبهذا، يصبح بمقدور العملاء الاستفادة من خدمات التأجير السلسة المتوفرة عبر مكاتب مخصصة ضمن مجموعة مختارة من فروع "لومي" المنتشرة في المطارات أو داخل المدينة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر سرعة وسهولة عند حجز السيارات عبر التطبيق أو المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة المحمولة. وبهدف إضافة المزيد من السهولة على راحة العملاء بأكملها، تقدم المنصات الرقمية الجديدة أيضاً مجموعة خيارات واسعة ومتنوعة من السيارات المتوفرة ضمن أسطول "لومي".