منتجعات سونيفا المالديف تجمع ضيوفها بمشاهير العالم من خلال برنامج عروض سونيفا ستارز

كشفت شركة سونيفا الرائدة في تشغيل المنتجعات الفاخرة عن استكمال عروضها ضمن برنامج سونيفا ستارز الزاخر بتجارب الرفاهية. وفي إطار برنامجها المتجدد على الدوام، تستقبل منتجعات سونيفا في جزر المالديف وتايلاند مشاهير العالم وتنظّم التجارب الفريدة من نوعها التي ترضي مختلف أذواق الضيوف.

يعِد البرنامج السنوي، الذي تم إطلاقه في بداية العام 2020، بجعل كل إقامة في منتجعات سونيفا فريدة بحد ذاتها وذلك بفضل نخبةٍ من المشاهير الزائرين كالطهاة الحائزين على نجمة ميشلان، والأساطير الرياضية الشهيرة، والمتخصصين في عالم العافية والاستجمام، والفنانين المشهورين، ومؤلفي الكتب الأكثر مبيعًا، وغيرهم الكثير. فبمعزل عن الوقت الذي يزور فيه الضيوف منتجعات سونيفا خلال العام، ستكون بانتظارهم مجموعة من التجارب التي لا تُنسى، بدءًا من وجبات العشاء من تحضير كبار الطهاة في العالم، مرورًا بالمحادثات مع الخبراء البارزين، وصولاً إلى حصص التدريب الفردية مع الأبطال الرياضيين أو جلسات الشفاء مع المعالجين الرائدين في عالم العافية.

ومن ضمن المشاهير الذين تستقبلهم منتجعات سونيفا من خلال برنامج سونيفا ستارز، الشيف الألماني هيكو نيدر من مطعم "ذا ريستورنت" الفاخر في فندق دودلر غراندز الشهير، والشيف التنفيذي مانو بوفارا صاحب مطعم مانو في البرازيل، الذي يقع ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم، والشيف سيلفستر واهيد الحائز على نجمتي ميشلان في المطبخ الفرنسي، والشيف الأندلسي الرائد باكو موراليس الملقب بملك النكهات القرطبية، وبياتريس غونزاليس صاحبة مطعمي نيفا كويزين وكوريتا في باريس.

أما من عالم الرياضة واللياقة البدنية، فسيعود لاعب التنس الأسطوري جوناس بيوركمان إلى سونيفا فوشي وسونيفا جاني لتقديم حصص تدريب فردية في الملاعب المحاطة بالغابات، كذلك سيعمل مدرب اللياقة البدنية الشهير متعدد المواهب ذو الخبرة التي تزيد عن عقدين من الزمن جوني أوين، مع الضيوف على برامج صحية مخصصة تتضمن المحيط الطبيعي والحركة الطبيعية والتغذية والصحة العقلية لمساعدتهم على الوصول إلى أقصى إمكاناتهم. وسيتواجد جوني في سونيفا جاني حتى 15 أكتوبر، في حين سيزور سونيفا فوشي في وقت لاحق من العام.

إضافةً إلى ذلك، سيشارك متخصصو العافية ذوو المستوى العالمي حكمتهم وسنوات خبرتهم الطويلة مع ضيوف سونيفا. وستزور ألمودينا ألما روميرا، الخبيرة في تخصصات الشفاء المتعددة، بما في ذلك الطاقة والتوازن العاطفي وتحول الروح، منتجع سونيفا جاني، ومع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال اليقظة والطاقة، سيحلّ بودين فيليب وودوارد ضيفًا على سونيفا جاني لمشاركة الضيوف مسارات العلاج الشخصية التي ابتكرها والتي تشمل العلاج المعرفي القائم على اليقظة، ويوغا الين، وأساليب الحد من التوتر. هذا وسيعود روجر جي مور الحاصل على لقب واحد من أفضل "المعالجين في العالم الذين يستحقون السفر لمقابلتهم" نظرًا لنهجه الفريد الذي يجمع بين العلوم الغربية والباطنية الشرقية، سونيفا جاني في الفترة الممتدة من 5 سبتمبر إلى 15 أكتوبر. كما وسيزور ستيفن كيروين الحائز على لقب الرجل الحديدي لاثنتي عشرة مرة والذي يعمل مع أبرز الرياضيين وأشهر العملاء، منتجع سونيفا جاني بين 10 سبتمبر و24 أكتوبر.

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