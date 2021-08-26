مفاجآت صيف دبي تقدم للعائلات المزيد من التجارب المميزة وفرص التسوق والعروض وربح الجوائز قبل انطـلاق العام الدراسي الجديد

تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم فعالياتها المشوقة، وعروضها الترويجية المميزة إلى جانب موسم العودة إلى المدارس لإثراء تجربة التسوق لزوار وسكان دبي، فيما لا يزال هناك الكثير من المرح والتجارب الممتعة التي يمكن الاستمتاع بها حتى موعد اختتام الحدث في 4 سبتمبر المقبل.
ومع اقتراب العام الدراسي الجديد ونهاية الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي، يمكن للطلاب والعائلات زيارة جميع مناطق الجذب والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات في مختلف أنحاء المدينة.
تسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على عدد من أفضل الأنشطة والصفقات والتخفيضات والفعاليات التي تقام في مختلف أنحاء المدينة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
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