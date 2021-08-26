منقذو قطة فريج المرر لـ«الاتحاد»: تعلمنا من الإمارات الرحمة والإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

التقت «الاتحاد» منقذي قطة فريج المرر، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو إنقاذها، أمس الأول، في لفتة إنسانية منهم، حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بما قام به الشباب من فعل إنساني، وغرد سموه عبر «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن، فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة، من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم»، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

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وقال أشرف بلينزة، (أحد منقذي القطة): «إن ما قام به من لفتة إنسانية مع القطة لاقى اهتمام الجمهور، وأنه أثناء تناوله وجبة الفطور في كافتيريا مجاورة قبل ذهابه إلى العمل سمع صوت القطة تستنجد بالمارة، وحاول ومن التقط معه القطة إيجاد قطعة من القماش ليتمكنوا من الإمساك بها قبل سقوطها، وبعد 20 دقيقة من محاولات القطة للنزول من الطابق الثاني، وهي خائفة نجحنا في التقاطها دون أن تتأذى».

وأضاف بلينزة: «بعد سقوط القطة تأكدنا بأنها بصحة جيدة، وليست مصابة بأي كسور، فانطلقت إلى عملي لأتفاجأ في الليل أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الفيديو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يسأل عنا، وهو ما أشعرنا بالسعادة وبقيمة الفعل الذي قمنا به».

ووجه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجميع من أثنى على موقفهم الإنساني.

بدوره قال المنقذ نصير اراكال محمد (من الهند، ويعمل سائقاً): «هرعت للمساعدة وأمسكت بقطعة قماش لمساعدة القطة للنزول»، مشيرا إلى أن العملية استغرقت 20 دقيقة، وأنه ذهل من تفاعل الجمهور وسرعة انتشار الفيديو، مؤكدا مدى أهمية الرحمة والرفق بالحيوانات.

وقال المنقذ عاطف محمود نواز خان (من باكستان، ويعمل مندوب مبيعات): «لا يمكن تجاهل موقف إنقاذ القطة وكان لابد أن نقوم بإنقاذها»، مضيفا: «إن انتشار فيديو الإنقاذ اثلج صدورنا جميعا ونشكر القيادة وشعب دولة الإمارات».

وأكد عبد الراشد كوتوت (مصور الفيديو من الهند، ويعمل بائعاً في بقالة مواجهة للبناية)، أنه كان يقوم برعاية القطة، وتفاجأ بوجودها في الطابق الثاني وأنها تجد صعوبة في النزول إلى أن قام المنقذون بإمساك قطعة من القماش لإنقاذها، مؤكدا أنه قام بتصوير الفيديو، ونشره على صفحته عبر إنستغرام، إلا أنه فوجئ بتداوله في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقطع الفيديو على صفحة سموه في تويتر.