اختباران مهني وتخصصي لرخصة المعلم في 18 و25 سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي المواعيد النهائية للتسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والاختبارات التخصصية للمعلمين. وسيعقد الاختبار المهني في 18 سبتمبر المقبل، على أن يُعقد الاختبار التخصصي في 25 منه، وهو يستهدف معلمي أربع مواد دراسية، هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات حلقة ثالثة، والعلوم. وتغلق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أبواب التسجيل يوم غدٍ الخميس 26 أغسطس للاختبار المهني، وفي 30 منه للاختبار التخصصي. ودعت «تعليم» جميع الإدارات المدرسية إلى ضرورة توجيه المعلمين، الذين لم يتموا عملية التسجيل بعد، إلى الانتهاء من تلك الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي: «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات. والرخصتان الثانية والثالثة هما «رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المدراء ونوابهم و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم.

وحددت الوزارة ثمانية أهداف تعكس أهمية رخص المهن التعليمية هي تحقيق المعايير العالمية في التعليم، تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في الميدان التربوي، والتطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءاته، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة في ضوء أفضل الممارسات الحديثة والعالمية. ومن الأهداف أيضاً حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين للإبداع في مجالات اختصاصهم.