«الهوية والجنسية» تشيد بجهود الشيخة فاطمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أشاد وفد من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم وتمكين المرأة الإماراتية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد مقر الاتحاد النسائي العام، حيث استهل الوفد جولته بمشاهدة فيلم وثائقي يعرض مجالات عمل الاتحاد النسائي العام وملامح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية، وأهم الإنجازات التي حققها في مجال تمكين المرأة عن طريق المساهمة بشكل دوري وفاعل بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة، وتنمية قدراتها، وفي مجال خدمة المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، إلى جانب جهود الاتحاد النسائي العام في مجال تمكين المرأة وتأهيلها، للمشاركة السياسية، عن طريق تبني مبادرات عدة بتوجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وزار الوفد قاعة الجوهرة، حيث اطلع على مجموعة من الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها، وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية، والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها.

كما زار الوفد المعرض الدائم الذي يُعد أحد الأقسام المهمة في الاتحاد النسائي العام، حيث يهدف إلى إبراز تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة عليه من الاندثار، حيث يتكون المعرض من أقسام متنوعة عدة تعكس أنماط الحياة المختلفة، ومناحي الحياة اليومية قديماً مثل قسم البدو، ويتمثل الخيمة ومستلزمات الحياة اليومية عند أهل البادية، وقسم الحضر، حيث يمثل حياة أهل الساحل، إضافة إلى أقسام توضح الحياة قديماً، مثل: غرفة العروس، والأزياء والحلي التقليدية وقسم الأدوية الشعبية.

وفي ختام الجولة، عبر أعضاء الوفد عن بالغ إعجابهم بما يقدمه الاتحاد النسائي العام في مجال دعم ريادة وتمكين المرأة في ميادين الحياة كافة.