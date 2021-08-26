غالب البريكي يرحب بالطلبة المستجدين بجامعة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

رحب الدكتور غالب الحضرمي البريكي –مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة بالطلبة المستجدين، وبلغ عددهم 4132 طالباً وطالبة محليين ودوليين، لينضموا إلى جانب ما يقارب 14500 من زملائهم في مقاعد الدراسة في مختلف الكليات بالجامعة.

من جهة أخرى، تقدم هذا العام لكلية الطب والعلوم الصحية ما يقارب 1000 مرشح ومرشحة، حيث خضع 682 متقدماً ومتقدمة ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة، لاختبار القبول النظري والمقابلات الشخصية المتعددة في الكلية، حيث استوفى ما يقارب 300 من الطلبة لشروط القبول، وبناء على الطاقة الاستيعابية للكلية والمحددة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، تم ترتيبهم من أعلى استيفاءً لشروط ومعايير القبول حتى أقلهم درجات في القبول، فقبلت الكلية عدد 132 من الطلبة المواطنين وعدد 8 من أبناء المواطنات، كما تم قبول عدد 9 من الطلبة المنتقلين من كليات أخرى بالجامعة ممن استوفوا شروط القبول بالكلية.