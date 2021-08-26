الإمارات تفوز باستضافة «مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها باستضافة المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين 2025 في إمارة دبي، بعد منافسة دولية قوية، وذلك خلال مشاركتها في الدورة السابعة والعشرين من «مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي» (UPU).

وترأس وفد دولة الإمارات المُشارك في »مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2021 «عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة «مجموعة بريد الإمارات»، وقال: تمثّل استضافة «المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرين 2025» نقطة تحول حقيقية بالنسبة للقطاع البريدي واللوجستي، ومحطة هامة في مسيرة الريادة التي تقودها الإمارات على الخارطة العالمية، لافتاً إلى أهمية الحدث في دفع مسيرة النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة.