«أبوظبي التقني» يختتم برنامج «مهارات حياتية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني اليوم فعاليات برنامج مهارات حياتية صيف 2021، التي نظمها المركز بمشاركة 769 من الطلبة المواطنين والمواطنات، وذلك في 18 فرعاً لثانويات التكنولوجيا التطبيقية بمختلف إمارات الدولة، وبمشاركة كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة «أبوظبي التقني».

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن «مهارات حياتية» يأتي ضمن إستراتيجية«أبوظبي التقني» وبرامجه المتنوعة التي تركز على إعداد شباب الوطن لتلبية متطلبات خطة الخمسين، من خلال اكتشاف وصقل وتطوير القدرات التكنولوجية والحياتية للطلبة، بما يساهم في تطوير أفكارهم وقدراتهم الإبداعية نحو الابتكار الخلاق في مختلف المجالات.

وأوضح أن «مهارات حياتية» تضمن 20 نوعاً من ورش العمل والدورات التعليمية والفعاليات التي تركز على أساسيات علوم الفضاء، تنمية المهارات التكنولوجية، واللغة الإنجليزية، إضافة إلى التعريف بالتخصصات والعلوم الصحية التي يتم طرحها في كلية فاطمة للعلوم الصحية، بجانب تعزيز التراث الإماراتي لدى الطلاب والطالبات، من خلال دورات تعريفية بعنوان (السنع) تربط شباب الإمارات بماضيهم وتراثهم العريق وقيمه الأصيلة، إضافة إلى المشاركة في تحديات جديدة ومغامرات مميزة وأنشطة ثقافية ودورات للقيادة الفاعلة من شأنها دعم قدرات الطلبة في استكشاف مهاراتهم وصقل شخصياتهم، وغرس قيم حياتية.