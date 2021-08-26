«قرطاس» دبي.. وقف خيري لدعم الطلبة المعوزين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، مباشرة تنفيذ مشروع «وقف قرطاس» الخيري، والذي يهدف إلى تغطية رسوم التعليم واحتياجات الطلبة المعوزين الذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم.

وبحسب المؤسسة، يتكون المشروع من فيلا سكنية مجهزة بكامل المرافق تقام على مساحة 9.800 قدم مربعة في منطقة ند الحمر، وتقدر تكاليف الإنشاء والتشييد مع قيمة قطعة الأرض 4.455.000 درهم، بعائد استثماري يبلغ 6%، ومن المقرر أن تنتهي المؤسسة من تنفيذ المشروع خلال منتصف 2023. ويعد وقف قرطاس أحد استثمارات المؤسسة الوقفية التعليمية التي يخصص ريعها لتغطية المصروفات الدراسية وسد الاحتياجات التعليمية للطلبة غير القادرين، والذين تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم، وقد أطلقت المؤسسة مشروع وقف قرطاس ضمن حملة «وقفك بركتك»، التي أعلنت عنها منذ بداية عام 2021.