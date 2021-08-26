«الاتحاد النسائي» يحتفي بـ 25 عروساً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الاتحاد النسائي العام النسخة الثانية من «مبادرة زينة وخزينة»، واحتفى معها بـ 25 عروساً من مختلف إمارات الدولة.

وجاء إطلاق النسخة الثانية من المبادرة بعدما حظيت النسخة الأولى من المبادرة بترحيب كبير وإقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة من جميع إمارات الدولة، لمواكبتها للأهداف الوطنية المجتمعية التي تسعى لها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشياً مع جهود القيادة الرشيدة في تحقيق إحدى الأولويات الوطنية، المتمثلة في مجتمع متلاحم، من خلال التشجيع على الزواج، وتكوين أسر مستقرة وسعيدة، في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس «كوفيد - 19»، مع تأكيد أهمية الأخذ بالتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام أمس الأول، بحضور الرعاة والشركاء الداعمين للمبادرة وممثلي المؤسسات الإعلامية، تزامناً مع الاحتفالات السنوية بيوم المرأة الإماراتية، والذي تم الإعلان فيه عن زواج 25 عروساً من مختلف إمارات الدولة، وتوفير جميع متطلباتهن للاحتفال والزواج الميسر، وإتمام مراسم الزفاف في المنزل، وبأبسط التكاليف للحد من مظاهر الإسراف التي لطالما ارتبطت بالمناسبة، وذلك ليكن مثالاً عن أفضل الممارسات المستنيرة للزواج.

وقالت مريم الكعبي، ممثلة الاتحاد النسائي العام، في كلمة لها خلال المؤتمر الصحفي: إن الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، عمد إلى إطلاق «مبادرة زينة وخزينة» من أجل إرساء الأسس والقواعد التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بالبعد عن المغالاة في المهور والإسراف في حفلات الزفاف، وتوعية المجتمع إلى أولويات الزواج الحضارية، وتوعية الشباب والشابات المقبلين على الزواج بثقافة التوفير والتقنين، وعدم الانسياق خلف المظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.

وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يسعى من خلال مبادرة «زينة وخزينة» في نسختيها الأولى والثانية إلى توعية المقبلين على الزواج إلى عدم إرهاق أنفسهم بتكاليف تفوق قدراتهم، فضلاً عن ترسيخ الاستغلال الأمثل للنفقات التي يتم صرفها على حفلات الزفاف في أمور أخرى، تسهم في تكوين أسر مستقرة ومتزنة وقادرة على المشاركة الفاعلة في مجتمع متلاحم.

وأشارت إلى أن مشاركة الرعاة في «مبادرة زينة وخزينة» ما هي إلا تلبية لدعوة قيادتنا الحكيمة إلى التلاحم المجتمعي والمحافظة على الهوية الوطنية، من خلال تبني مبادرات في مجال العمل المجتمعي والإنساني.

وتقدمت بالشكر إلى الرعاة والشركاء والداعمين والمؤسسات الإعلامية لدعمهم الدائم لمسيرة الاتحاد النسائي العام، ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة في إنجاح جميع الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام.

سياسات

قال حسن الشامسي، المدير الإقليمي لمنطقة أبوظبي في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفتخر في مصرف أبوظبي الإسلامي بتوحيد الجهود مع الاتحاد النسائي العام للسنة الثانية على التوالي من أجل تبني السياسات والبرامج التي تعزز من مكانة المرأة، وتسهم في تسخير كل السبل أمام مشاركتها في كافة المحافل. كما نثمّن كل ما يتم بذله من قبل الاتحاد النسائي العام في سبيل تمكين المرأة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وبما يحقق جودة الحياة. ونحن على أتم الاستعداد لإطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التي من شأنها دعم وتعزيز كافة الجهود المبذولة في هذا السياق، ومن ضمنها «مبادرة زينة وخزينة» التي أُطلقت العام الماضي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2020»

حضور

قالت رفيعة هلال بن دري، مؤسسة شركة موزان: «استطاعت المرأة الإماراتية خلال الـ 50 عاماً من عمر الدولة، أن تثبت جدارتها وتحقق حضوراً لدورها الفعال وتضحياتها الجبارة في بناء أجيال والوطن، وفي جميع المهام التي تتولاها دون استثناء. يسرنا أن نشارك في هذه المبادرة الطيبة كدعم وتقدير لها، متمنيين لها دوام العطاء والازدهار في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكر خاص لفريق الاتحاد النسائي العام على جهودكم الرائعة، ولتقديمكم لنا هذه الفرصة المميزة لتكريم المرأة الإماراتية».