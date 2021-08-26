«بروتوكول» وقائي للمدارس الخاصة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بروتوكولاً للدخول والخروج من وإلى المدرسة، والمقصود به النقطة التي يمكن للشخص من خلالها أن يدخل إلى أو يخرج من مبنى المدرسة، مثل البوابة الرئيسة ومدخل موقف السيارات وغيرها، وألزم البروتوكول المدارس تحديد مداخل ومخارج المدرسة أحادية الاتجاه، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، فيجب تحديد الاتجاه، بحسب الأولوية وفي أوقات محددة من اليوم «أي الاتجاه إلى الداخل عند الوصول، أو العكس عند المغادرة - مع علامة سهم تشير إلى الاتجاه الصحيح على سبيل المثال»، ولتسهيل الحركة.

ونصحت الدائرة في البروتوكول المدارس باستخدام أكبر عددٍ ممكن من البوابات، ويفضل تخصيص مداخل حسب قربها من الفصول الدراسية لتقليل الاختلاط، وأوجبت على المدارس وضع جل معقم للأيدي «يعمل دون لمس» عند المداخل والمخارج، ويجب على جميع الأشخاص استخدامها قبل الدخول إلى المبنى، وتحديد مناطق الانتظار عند جميع المداخل والمخارج، كما يجب إجراء فحص درجة الحرارة لكل شخص عند دخوله المدرسة أو ركوبه الحافلة المدرسية باستخدام أجهزة لا تتطلب ملامسة الجسم، كما ينبغي على المدارس، بهدف تسهيل حركة الدخول، تركيب ماسحات ضوئية حرارية في المنطقة الداخلية عند المداخل والمخارج الرئيسة.

وأكدت الدائرة ضرورة تنظيم أوقات الدخول والمغادرة في المداخل والمخارج بالتناوب، لتجنب وتقليل فرص وصول طلبة المركبات الخاصة والحافلات في الوقت نفسه، ويجب إبلاغ أولياء الأمور بمواعيد وصول ومغادرة كل مجموعة، بالإضافة إلى سياسات ولوائح الدخول والخروج، يمكن تخصيص مداخل ومخارج للطلبة أصحاب الهمم وتزويدها بالتدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم المختلفة. يجب وضع هذه الخطط ومناقشتها في تقييم المخاطر وعند إعداد خطة التعليم الفردية. ووجوب إبلاغ الطلبة أصحاب الهمم وأولياء أمورهم بنقاط الدخول والمغادرة والإجراءات المتعلقة بها والتي تتضمن أوقات ومواعيد المدرسة، وعند اللزوم، قد تضطر بعض المدارس إلى إجراء بعض التعديلات على الوقت بمقدار 5 إلى 10 دقائق لضبط عملية الدخول والمغادرة، يجب توضيح ذلك وفقاً لعمر وقدرة واحتياجات الطالب السلوكية.

مرافقة أولياء الأمور

يتضمن البروتوكول إمكانية مرافقة الطلبة حتى المداخل أو المخارج فقط «من دون دخول ولي الأمر أو الأوصياء إلى المبنى»، حيث يسمح لشخص واحد فقط «ولي الأمر أو الوصي» بمرافقة الطالب عند الدخول أو مغادرة المدرسة. وفيما يتعلق بمنطقة العزل، أوضح البروتوكول أنه يجب تخصيص منطقة عزل قريبة من البوابات الرئيسة للطلبة الذين يعانون بعض الأعراض عند إجراء الفحص لانتظار ولي أمرهم أو الوصي لتسلمهم.