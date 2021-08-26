الامارات | احتراق مستودع للمواد البلاستيكية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مستودع للمواد البلاستيكية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق، أمس، في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة الخبيصي خلف مركز القبائل في دبي، ونجحت الإدارة العامة للدفاع المدني، في السيطرة على الحريق وإخماده خلال ساعة و20 دقيقة من تلقي البلاغ، ثم استمرت عمليات التبريد قرابة ساعتين ونصف الساعة حتى لا تعود النيران للاشتعال مرة أخرى.

وتفصيلاً، قال المتحدث عن الدفاع المدني في دبي، إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الإدارة في نحو الساعة الواحدة وثلاث دقائق بعد ظهر أمس، يفيد بوجود حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة الخبيصي، فتحركت على الفور فرق إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز دفاع مدني بورسعيد باعتباره المستجيب الأول في منطقة الاختصاص، ثم تحركت فرق من مركز الراس للدعم والإسناد.

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث بعد ست دقائق من تلقي البلاغ، واكتشفت أن النيران طالت المستودع بالكامل نظراً لاحتوائه على مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال، فباشرت على الفور تطويق الحريق لضمان عدم انتشاره إلى المباني المجاورة، ثم بدأت عمليات المكافحة والسيطرة على ألسنة اللهب.

وأشار إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء والإنقاذ أعلن بعد نحو ساعة و20 دقيقة السيطرة على النيران تماماً، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، وعازياً سحابة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة إلى طبيعة المواد المحترقة التي تخلف عادة أدخنة كثيرة.

وأوضح المتحدث أن فرق الإطفاء باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من السيطرة على النيران لضمان عدم اشتعالها مجدداً قبل أن تسلم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

من جهتها، شاركت الدوريات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي في تأمين محيط الحادث، والعمل على تحقيق انسياب مروري لمساعدة مركبات وفرق الدفاع المدني على الوصول بسلاسة إلى موقع الحادث ومباشرة مهامها في إطفاء الحريق.

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