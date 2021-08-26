الامارات | %50 من طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة يدرسون واقعياً في الأسبوع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن %50 من طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة يدرسون واقعياً في الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن عودة الطلبة التدريجية للعام الدراسي الجديد، ستبدأ بحضور 50% من طلبة الحلقات الأولى والثانية والثالثة، إلى المدرسة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، بحيث يحضر فقط من الحلقة الأولى طلبة الصفين الأول والثاني، ومن الحلقة الثانية طلبة الصفين الخامس والسادس، ومن الحلقة الثالثة طلبة الصفين التاسع والعاشر، وتكون نسبة الحضور في الأسبوع الثاني 100% لجميع الطلبة في الصفوف كافة، موضحاً أن دوام المدارس التي لا تواجه صعوبة في الطاقة الاستيعابية سيكون واقعياً منذ الأسبوع الأول.

ووضعت المؤسسة ثمانية محددات رئيسة لتنظيم العودة الآمنة للمدارس للعام الدراسي الجديد، في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، والذي سيبدأ يوم الأحد المقبل 29 من الشهر الجاري.

وأوضحت خطة العودة التدريجية في الدليل، أن عودة الطلبة في مرحلة رياض الأطفال، تتوزّع على أربعة أسابيع، وتقسيم طلبة كل صف من رياض الأطفال (روضة أولى وروضة ثانية) إلى مجموعتين «أ» و«ب»، بحيث تحضر المجموعة «أ» من طلبة روضة ثانية بنسبة 100% يومي الأحد والاثنين، ومجموعة «ب» من الصف نفسه يومي الثلاثاء والأربعاء، ويحضر طلبة المجموعتين معاً يوم الخميس، وفي الأسبوع الثاني يحضر طلبة روضة أولى بنسبة 100%، مقسمين إلى مجموعتين «أ» و«ب»، بحيث يتم استقبالهم يومي الأحد والاثنين للمجموعة «أ» ويومي الثلاثاء والأربعاء للمجموعة «ب»، مع حضورهم جميعاً يوم الخميس، وفي الأسبوع الثالث يحضر 50% من طلبة «روضة أولى» و50% من طلبة «روضة ثانية»، وفي الأسبوع الرابع يتم استقبال طلبة مرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%، بحسب الطاقة الاستيعابية والسيناريو المعتمد.

كما حددت المؤسسة في «دليل تصميم اليوم الدراسي 2022/‏‏‏2021، الذي اعتمدته أخيراً، 12 ضابطاً لانتظام الطلبة في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، للعام الدراسي الجديد، لضمان سلامة الطلبة ووقايتهم من عدوى فيروس كورونا».

وتضمنت المحددات، وفق دليل لتصميم اليوم الدراسي أعدته المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أن تكون مدة اليوم الدراسي للحلقة الثالثة سبع ساعات و10 دقائق، وأن تكون مدة الحصة 45 دقيقة، وتلتزم المدرسة بتطبيق سيناريو «1» أساسياً، وفي حال ارتفع عدد الطلبة عن الطاقة الاستيعابية للقاعة الصفية، أو وجود تحدٍ في توفير العدد المناسب من الحافلات، ينظر في تطبيق السيناريو الأكثر ملاءمة وفق الضوابط المحددة لكل منها.

وشملت المحددات، عند توزيع الأنصبة وتصميم الجدول الأسبوعي للمعلمين، يُراعى تخصيص مجموعة من المعلمين لكل مجموعة من الشُعب، بهدف تقليل فرص انتقال المعلم بين شُعب المدرسة، وفق نصاب المادة الدراسية، ويتم تحديد بدء ونهاية اليوم الدراسي من قبل المدرسة وبالتنسيق مع شركة المواصلات.

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