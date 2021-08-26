الامارات | «طرق دبي» تخدم روّاد الأعمال بمنصّة رقمية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تخدم روّاد الأعمال بمنصّة رقمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، واجهة رقمية استثمارية ذكية تحت اسم (RTA Invest)، وهي منصة إلكترونية مُخَصَّصَة ومُتَخَصِّصة لخدمة المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين في الاستثمار والدخول في مشروعات مشتركة مع الهيئة، وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتقديم خدمات متطوِّرة للجمهور الراغبين في الاستثمار مع الهيئة.

وقال مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، إبراهيم الحداد، إن المنصة تمثّل قناة مؤتمتة خُصِّصَت لخدمة مجتمع الأعمال والمستثمرين وروّاد الأعمال، وتعمل كأداة للتعاون بين الهيئة والمستثمرين المحليين والعالميين، وتمنح فرصة للاطلاع ومعرفة التفاصيل عن فرص المشروعات التجارية والاستثمارية المتاحة، ومناقشتها مع المعنيين في الهيئة، حيث تتيح للمستثمرين قاعدة تفاعلية للبحث عن المشروعات، وتمكّنهم من التقديم على المشاركة في المزايدات والمناقصات في الهيئة، وستتيح المنصة كذلك للمستثمرين تقديم مقترحات وأفكار أخرى للهيئة. وأضاف أن المنصّة تضم فرصاً استثمارية في مجال الإعلانات في محطات المترو والحافلات والطرق والجسور وعلى الحافلات، وحقوق تسمية محطات المترو والحافلات، بالإضافة إلى مشروعات عدة أخرى.

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