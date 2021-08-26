الامارات | 20 منحة دراسية لطلبة في جامعة أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 منحة دراسية لطلبة في جامعة أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت لجنة الأسر المتعففة، التابعة لجمعية دار البر، 20 منحة دراسية للطلبة المعسرين والمتعثرين مالياً في جامعة أم القيوين، تم توزيعها خلال الحفل الذي نظمته الجامعة في مقرها أخيراً. وبلغ إجمالي الدعم المادي الذي قدمته اللجنة للجامعة مليوناً و500 ألف درهم.

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