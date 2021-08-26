الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طيران

اشتكى مسافرون على «طيران العربية» سوء إدارة خدمة العملاء، إذ يضطرون إلى الانتظار طويلاً على الهاتف لمدة تصل إلى الساعة أحياناً من دون الوصول إلى جواب، مطالبين بضرورة تفعيل الخدمات التي تهم مشكلات السفر على نحو متكرر، لاسيما مع التغييرات التي تطرأ على حركة الطيران في الوقت الحالي في ظل جائحة «كورونا».

متسوّلون

شكا سكان بمنطقة الحصن في مدينة أبوظبي، انتشار متسولين بمظهر حسن يستجدون المارة للحصول على مساعدة مالية، بحجة فقدانهم وظائفهم وعدم استطاعتهم الوفاء باحتياجاتهم الأسرية، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الرقابة لتفادي هذه الظاهرة السلبية وغير الحضارية، وتغليظ العقوبات على المتسولين.

مزايا

اقترح ذوو طلبة تخصيص مميزات للطلبة أقل من 12 عاماً الحاصلين على جرعتَي اللقاح، وعدم مساواتهم بغير الملقحين في إجراءات العودة للمدارس، وذلك لتشجيع الأسر على تطعيم أطفالها، ما يزيد من حصانة المجتمع.

رصف

ناشد سكان بمنطقة البستان في عجمان الجهات المختصة بمدّ الحملة الخاصة بإعادة رصف وصيانة بعض الطرق في الإمارة، إلى بعض الشوارع الفرعية في المنطقة ضمن إطار تطوير البنية التحتية في الإمارة.

تلوّث

شكا سكان بنايات مجاورة لمكتب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، تجمعات للمياه بشكل متكرر بالقرب من أبراج «أورينت»، ما يتسبّب في تلوث البيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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