الامارات | %48 من ذوي الطلبة شاركوا في استطلاع لـ «الإمارات اليوم» يفضلون التعليم الحضوري

شكرا لقرائتكم خبر عن %48 من ذوي الطلبة شاركوا في استطلاع لـ «الإمارات اليوم» يفضلون التعليم الحضوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر استطلاع للرأي أجرته «تريندز» للبحوث والاستشارات، لمصلحة «الإمارات اليوم»، أن 48% من ذوي الطلبة الذين شاركوا في الاستطلاع يفضلون نظام التعليم في الصفوف الدراسية «التعليم الحضوري»، مقابل 21% يفضلون «التعليم عن بعد»، و31% رجحوا النظام الهجين (يجمع بين التعليم الصفي والتعليم عن بعد).

وأوضح الاستطلاع الذي شاركت في جمع بياناته شركة «Surview»، أن 45% من ذوي الطلبة رصدوا تراجعاً في المستوى التحصيلي للطلبة بسبب التعليم عن بعد العام السابق، مقابل 33% يرون تحسناً في المستوى التحصيلي للطلبة، و22% يرون أنه لم يؤثر على المستوى التحصيلي للطلبة.

وبلغ حجم العينة المستطلعة على مستوى دولة الإمارات 474 فرداً، وكان اهتمام الإناث بالمشاركة في الاستطلاع أعلى بواقع 67%، مقابل 33% للذكور، فيما بلغت نسبة مشاركة الجنسيات العربية 47%، مقابل 53% للجنسيات الأجنبية.

وحسب الاستطلاع تصدر أولياء الأمور غالبية المشاركين في الاستطلاع بواقع 82%، مقابل 18% لفئة التربويين.

وفضلت النسبة الأكبر من أفراد العينة التعليم للطلبة في الصفوف الدراسية للعام المقبل، حيث بلغت النسبة 49% لمرحلة رياض الأطفال، و49% للمرحلة التأسيسية «المستوى الابتدائي/‏‏‏الحلقة الأولى»، و47% للمرحلة المتوسطة «الحلقة الثانية»، و51% للمرحلة الثانوية «الحلقة الثالثة»، و48% يفضلون التعليم للطلبة في الصفوف الدراسية بشكل عام.

وأظهر استطلاع «تريندز» أن 39% من أفراد العينة يقيّمون المنصات الالكترونية التي وفرتها المدرسة لـ«التعليم عن بعد» في العام السابق بأنها ممتازة، و55% يعتبرونها جيدة، و6% يعتبرونها ضعيفة.

وفي ما يتعلق بأداء المدرسين، يرى 39% من أفراد العينة أن أداء المدرسين كان ممتازاً خلال «التعليم عن بعد» في العام السابق، و54% يرونه جيداً، و7% ضعيفاً.

ويرى أكثر من نصف أفراد العينة أن تجربة التعليم عن بعد بشكل عام للأعوام السابقة كانت جيدة بواقع 56%، مقابل 25% يرونها ممتازة و19% ضعيفة.

ويأتي الاستطلاع في ظل حالة من التردد لدى عدد كبير من ذوي الطلبة في اختيار نوع التعليم الأنسب لأبنائهم للعام الدراسي المقبل، بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي فرضت نظماً تعليمية متنوعة منذ بدايتها، بهدف تسليط الضوء على اتجاه الرأي العام في هذه النقطة، والمساعدة في اختيار النظام التعليمي الأفضل من خلال عرض الآراء والاتجاهات المختلفة في أهم الركائز التي تهم الطالب وذويه.

وكانت صحيفة «الإمارات اليوم» ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، وقعا أخيراً، مذكرة تفاهم وتعاون، بهدف وضع إطار عام للشراكة والتنسيق بين الطرفين في المجالين البحثي والإعلامي، بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم البحث العلمي الرصين إعلامياً، وتوظيفه لخدمة جمهور القرّاء، إضافة إلى تقديم جرعة علمية ومعرفية في محتوى صحافي مبسّط يناسب مختلف الشرائح الفكرية والعمرية.

• اهتمام الإناث بالمشاركة في الاستطلاع كان أعلى بواقع 67% مقابل 33% للذكور.

• %39 من أفراد العينة يقيّمون منصات «التعليم عن بعد» في العام السابق بأنها ممتازة.

للإطلاع على الاستطلاع، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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