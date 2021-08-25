محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعتمدان دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أثناء لقائي اليوم مع أخي محمد بن زايد في أبوظبي .. اطلعنا واعتمدنا دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية لدولة الإمارات.. مرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي سنبدأها قريباً .. ونبشر شعبنا بالقادم الجميل .. وبأن يتفاءل بمستقبل ودولة فيها محمد بن زايد وإخوانه».

وفي تغريدة ثانية نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التقيت اليوم أخي محمد بن راشد .. ناقشنا أهم المشاريع الإستراتيجية الوطنية والتوجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة .. بقيادة الشيخ خليفة ماضون بتفاؤل وعزم لتنفيذ الخطط والمشاريع المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني للدولة وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات العالمية».