الامارات | حريق يخلف سحابة كثيفة من الدخان والدفاع المدني بدبي يسيطر على الحادث

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخلف سحابة كثيفة من الدخان والدفاع المدني بدبي يسيطر على الحادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي على حريق شب امس في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة الخبيصي خلف مركز القبائل، وذلك خلال قرابة ساعة و20 دقيقة من المكافحة، ثم استمرت عمليات التبريد قرابة ساعتين ونصف لاحقتين.

وتفصيلاً، قال المتحدث عن الدفاع المدني بدبي إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الإدارة في حوالي الساعة الواحدة و 3 دقائق ظهر امس عن حريق في مستودع للمواد البلاستيكية بمنطقة الخبيصي، فتحركت على الفور فرق إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز دفاع مدني بورسعيد باعتباره المستجيب الأول في منطقة الاختصاص، ثم تحركت فرق من مركز الراس للدعم والإسناد.

وأضاف أن فرق الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى المكان بعد ست دقائق فقط من تلقي البلاغ، واكتشفت أن النيران طالت المستودع بالكامل نظراً لاحتوائه على مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال، فباشرت على الفور تطويق الحريق لضمان عدم انتشاره إلى المباني المجاورة، ثم بدأت عمليات المكافحة.

وأشار إلى أن القائد الميداني لفرق الإطفاء والإنقاذ أعلن بعد حوالي ساعة و20 دقيقة عن السيطرة على النيران، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، وعازياً سحابة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة إلى طبيعة المواد المحترقة والتي تخلف عادة أدخنة كثيرة.

وأوضح ان فرق الإطفاء باشرت عمليات التبريد بعد انتهائها من السيطرة على النيران لضمان عدم اشتعالها مجدداً قبل أن تسلم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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