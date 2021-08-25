الامارات | عامل يحاول تهريب المخدرات عبر مطار دبي بطريقة غريبة

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يحاول تهريب المخدرات عبر مطار دبي بطريقة غريبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل بناء إفريقي جلب حوالي 1.6 كيلو غرام من مخدر الماريغوانا، وحاول إدخالها إلى الدولة بطريقة غريبة، إذ وضعها في كيس بلاستيكي وحملها بيده داخل مطار دبي.

وقال مفتش بجمرك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه تم الاشتباه في حقيبة المتهم من قبل مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة لداخلية، فقاموا بمتابعة الحقيبة لحين وصولها إلى منطقة استلام الحقائب بصالة "القادمون، حيق استوقف المتهم وسأله ما إذا كان يحوز شيئاً يريد الإفصاح عنه لكنه نفى ذلك.

وأضاف المفتش أنه قام بتفتيش حقيبة المتهم بدقة لكن لم يعثر على أي مواد ممنوعة، لكنه لاحظ أنه يحمل كيساً بلاستيكياً في يده، فقرر تفتيشه ليجد مواد غذائية عشبية، وبداخلها أكياس بلاستيكية صغيرة سوداء اللون تحتوي على عشبه لها المظهر المميز لمخدر الماريغوانا.

وبسؤال المتهم عن الواقعة أفاد بأنه التقى شخصاً في مطر بلاده وطلب منه أن يحمل هذا الكيس معه لتسليمه إلى أحد الأشخاص في الإمارات، دون أن يعلم أنه يحتوي على مخدر الماريغوانا فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي اتي أحالته بدورها إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي بدأت محاكمته.



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