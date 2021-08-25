جناح إسرائيل في إكسبو 2020 دبي.. كثبان رملية وشوارع شرق أوسطية مظللة

ابوظبي - سيف اليزيد - يتخذ جناح إسرائيل في إكسبو 2020 دبي شكل الكثبان الرملية وشوارع الشرق الأوسط المظللة، ويمتد على مساحة 1550 متراً مربعاً، مما يوفر مساحة مفتوحة كبيرة للزوار للتجمع والمناقشة.

أما المساحة الداخلية المبنية فتبلغ 765 متراً مربعاً وتقع الكثبان الرملية على أساس طوافة، والجناح له هيكل فولاذي تم إعداده في ورشة العمل في دبي وتم تجميعه في الموقع.

وقال ديفيد كنافو العضو المنتدب لشركة كنافو كليمور للهندسة المعمارية إن جناح إسرائيل يوفر مساحة مفتوحة، عبارة عن كثبان رملية توفر مكانًا يمكن للخيال أن ينطلق فيه نحو مستقبل كوكبنا وتنوعه البيئي والحفاظ على التراث البشري.

وقال إليعازر كوهين المفوض العام لجناح إسرائيل: «يعكس جناحنا روح إسرائيل التي جعلت منا ما نحن عليه. نحن مؤلفون من شعوب وثقافات مختلفة، ونسير في مسارات مختلفة، ولكننا جميعًا نشارك نفس التحديات العظيمة اليوم، نحن نتطلع إلى تلاقي عقولنا وحل هذه التحديات معاً».

وأضاف أن هذه المساحة المفتوحة المطلة على إكسبو بارك هي مكان لتلاقي العقول وإيجاد حلول للقضايا الإنسانية اليوم. يعكس جناح إسرائيل صدى الحاجة الملحة لإعادة ابتكار مستقبلنا من خلال مشاركة الإنجازات التكنولوجية والاختراعات العلمية والأفكار الجديدة لصالح الجميع.

ويستخدم الجناح وبإشراف ورعاية وزارة الخارجية الإسرائيلية، العديد من العناصر ويمكن للزائر استخدام جدار شاشة LED للمشاركة في الأنشطة التقنية مع أشخاص في إسرائيل بالإضافة إلى التحكم بشكل معين في المحتوى المعروض الحي إذ تمثل شاشات LED مادة تجليد الجدران الداخلية السبعة و ستعرض شاشات LED مجموعة متنوعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تعرض محتوى آنيا متنوعًا مثل:«الحد من الجوع في العالم وحماية الطبيعة، وتوفير الطاقة للجميع، والحفاظ على المياه والتكيف في البلدان القاحلة، والتقنيات الصحية، والأمن السيبراني».

وقد تم تجهيز مستوى الكثبان الرملية أيضًا بمنظار الواقع الافتراضي. على قمة الكثبان الرملية توجد لافتة كبيرة مضيئة بطول 15 مترًا وارتفاع 5 أمتار تستخدم هيكلًا من الألومنيوم مع غطاء أمامي شفاف وتركيبات إضاءة LED من الداخل، وتتكون اللافتة من أحرف «Aravrit» «أرافريت» وهو خط ابتكره الخطاط ليرون لافي توركينيتش. أرافريت هو مزيج من نصين محليين، يجمعان بين الأحرف العبرية والعربية. يتكون كل حرف من العربية في النصف العلوي والعبرية في النصف السفلي. معنى نص الإشارة في كلتا اللغتين هو نفسه، «نحو الغد».