ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نجاح الفريق الطبي في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في تركيب أحدث مضخة إنسولين لمريض سكري من النوع الأول بنظام «MinimedTM 780G» لأول مرة على مستوى الإمارات، في إنجاز رائد في عالم التقنيات الطبية الحديثة وباستخدام الخوارزميات لتحسين مستويات السكر لدى المرضى، حيث تعمل المضخة بديلاً عن البنكرياس الطبيعي من خلال إحداث توازن أدق بين جرعات الإنسولين والجلوكوز، كما تساعد على منع حالات هبوط نسبة السكر بالدم، مما يسهل التعايش مع مرض السكري، ويحسن جودة حياة المرضى.

وذلك في إطار جهود المؤسسة لتطوير خدماتها العلاجية وتعزيز الثقة بجودة وكفاءة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.وتوفر مضخة الإنسولين القاعدية ذاتية الضبط مع جرعات التصحيح التلقائي بنظام MinimedTM 780G العديد من الميزات المتقدمة والفوائد الفريدة، حيث إنها تعمل بنظام الحلقة المغلقة من خلال عمل المضخة والمستشعر معاً لتوفير تحكم في مستوى الجلوكوز؛ بهدف ضبط الجرعة التي يتم ضخها تلقائياً.

كما أن النظام يوفر الأمان من انخفاض نسبة السكر في الدم، خاصة أثناء النوم، وبالتالي تجنب العواقب الصحية المحتملة. ومنذ الأسابيع الأولى لاستخدام المضخة الجديدة، ظهرت نتائج إيجابية ملموسة، حيث تحسنت نسبة الوقت في النطاق الطبيعي من 62% بنظام المضخة السابق إلى 94% مع نظام المضخة الجديدة، من دون حدوث أي نوبات هبوط للسكر، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والخوارزميات التي تتيح وقف ضخ الإنسولين مؤقتاً وإعادة تشغيله أوتوماتيكياً من دون تدخل من المريض.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أهمية هذا الإنجاز لمستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، في دعم مرضى السكري وتقديم خدمات صحية وعلاجية شاملة ومبتكرة وتمكينهم من السيطرة على المرض والتعايش معه وخفض مضاعفاته، لتحقيق صحة وسعادة المريض والمجتمع، إلى جانب المساعدة في تحسين الموارد ورفع الجودة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتوفير أحدث الأنظمة العلاجية العالمية.