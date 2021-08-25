الإمارات تشارك في «المنتدى العسكري التقني الدولي» في موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع في المعرض والمنتدى العسكري التقني الدولي «الجيش2021» - الحدث العسكري الفني - المقام في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 35 دولة. وعقد وفد وزارة الدفاع برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، اجتماعاً مع كبار المسؤولين العسكريين الروس.. وتمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعبر الجانبان عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، خاصة المتعلقة بالشؤون الدفاعية، وأكدا التزامهما بالعمل سوياً على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات المتاحة. ونقل اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد الجابري تحيات القيادة الرشيدة إلى قيادة وشعب جمهورية روسيا الصديقة. وقد شارك وفد الدولة في الافتتاح الرسمي للمعرض الذي يستمر حتى 28 أغسطس الجاري في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في موسكو. وتجول وفد الدولة في المعرض وتعرف على أحدث المعدات الدفاعية المعروضة.