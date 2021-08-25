الامارات | انخفاض في عدد إصابات «كورونا» لليوم الثاني في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض في عدد إصابات «كورونا» لليوم الثاني في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أرقام جديدة نشرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، انخفاض أعداد المصابين بفيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي في الدولة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 334,838 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 983 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 712,411 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,028 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1583 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 695,843 حالة.

وقد أظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، تسجيل الإمارات أقل عدد إصابات يومية بفيروس «كوفيد-19»، منذ بداية العام الجاري، حيث تم تسجيل 990 إصابة يوم أمس، فيما انخفضت اليوم إلى 983 حالة إصابة جديدة.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على موقع الهيئة، ارتفاع معدل حالات الشفاء المسجلة، لتصل إلى 97.5% من إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ ظهور الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news