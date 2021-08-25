الامارات | بالفيديو.. مكافحة حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مكافحة حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني أشار إلى أن فرق انتقلت من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى، ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث، لافتاً إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

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