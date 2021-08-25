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الامارات | بالفيديو.. مكافحة حريق بمستودع بلاستيك في شارع بورسعيد بدبي

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محمد فودة - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكافح فرق الدفاع المدني بدبي حريقاً شب في مستودع للأدوات البلاستيكية في شارع بورسعيد خلف مركز القبائل التجاري، بحسب مصدر بالدفاع المدني أشار إلى أن فرق انتقلت من مركز الاختصاص مدعومة بفرق من مراكز أخرى، ولم تسجل أي إصابات بسبب الحادث، لافتاً إلى أن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وجاري عمليات المكافحة.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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