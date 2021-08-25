مجموعة مراكز التسوق في دبي تقدم عروضاً مميزة مع اقتراب العام الدراسي الجديد





بدأت مجموعة مراكز التسوق في دبي بإطلاق العديد من العروض الرائعة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد بتوفير كافة المستلزمات الدراسية والأجهزة اللوحية استعدادا لاستقبال العام الدراسي بانطلاقة نشطه وأنيقة، حيث تعد عروض العودة إلى المدرسة إحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي.

وسيحظى العملاء الذين ينفقون 200 درهم في أي من وجهات التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي بفرصة الفوز بإحدى الجوائز التي تبلغ قيمتها الإجمالية 100000 درهم.