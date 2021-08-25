شركة CAPEX.com تعيّن طارق نبيل في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الإمارات

أعلنت CAPEX.com، شركة الوساطة المالية الرائدة عالمياً ومتعددة التراخيص بإدارة Key Way Markets Ltd، مؤخراً عن تعيين طارق نبيل في منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتداءً من شهر يوليو 2021. وبموجب منصبه الجديد، سيتولى طارق مسؤولية إدارة العمليات اليومية ومساعدة الشركة على توسيع عملياتها في المنطقة.

ويمتلك طارق خبرةً تزيد عن العقدين في القطاع المالي، إذ تسلّم العديد من المناصب القيادية في مؤسسات مختلفة، من بينها ADS Securities، Amana Capital، Saxo Bank وThe Change Group Denmark .

وتعليقاً على الموضوع، قالت مادالينا روتارو، الرئيسة التنفيذية لشركة Key Way Markets Ltd المرخصة من طرف سوق أبوظبي العالمي ADGM: "يسعدنا تعيين طارق في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة CAPEX.com، ونتطلع للعمل معه والاستفادة من خبرته التي تزيد عن عقدَين في القطاع. كما نتطلع لتوسيع خدماتنا وعروضنا بهدف مواصلة رسم ملامح مستقبل التداول في المنطقة ومساعدة عملائنا على توسيع المحفظة المالية الخاصة بهم".

وشغل طارق في حياته المهنية السابقة منصب مدير المبيعات مع Amana Capital، حيث قاد فريق المبيعات في بيئة متسارعة لتحقيق الأهداف الموضوعة وتجاوزها من خلال توظيف أحدث تقنيات البيع. كما قام بتصميم الخطط الاستراتيجية وتنفيذها لتوسيع قاعدة عملاء الشركة مستفيداً من سجله الحافل بالإنجازات في القطاع. وعمل طارق قبل ذلك مديراً لشركة ADS Securities لمدة عشر سنوات تقريباً، إذ بدأت رحلته مع شركة وساطة الفوركس الرائدة، ومقرها أبوظبي، في سبتمبر 2010، حيث كان نائب المدير الأول للمبيعات. وترقّى لمنصب مدير المبيعات في أبريل 2016، ليتسلم بعدها بعامين منصب مدير مبيعات الخدمات عالية الجودة. كما عمل طارق في بداية مسيرته المهنية مع Saxo Bank، حيث لعب دوراً محورياً في تأسيس مكتب الشرق الأوسط واستقطاب العملاء الجدد، فضلاً عن توسيع محافظ العملاء بشكل عام.

وأطلقت CAPEX.com مؤخراً STOX، والذي يتيح للمتداولين تجربة تداول بصفر عمولة، وتداول أجزاء الأسهم بدءاً من 0.01 من القيمة الكاملة للسهم، من غير الحاجة لتداول القيمة الكلية للسهم، وبدون رافعة مالية ورسوم تبييت لصفقات الشراء. وسيمكّن STOX العملاء من تنويع محافظهم المالية من خلال توفير فرص تداول أسهم أكثر من 50 شركة أمريكية كبرى ذات أسهم مطروحة في البورصات العالمية، من بينها آبل، تيسلا، مايكروسوفت، فيسبوك، علي بابا، ديزني وغيرها. ويتوفر STOX على منصة WebTrader المبتكرة للتداول عبر الانترنت. ويمكن للمستخدمين الجدد التسجيل وإنشاء حساب تداول عادي لاستعمال STOX، في حين سيتمكّن المستخدمون الحاليون من الوصول إلى خدمة STOX بشكل تلقائي.

وعملت CAPEX.com، شريك التداول الرسمي لفريق يوفنتوس والخاضعة لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية[1] وهيئة سلوك القطاع المالي[2] وسوق أبوظبي العالمي[3]، على تزويد المتداولين في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، على اختلاف مستويات خبرتهم، بتجربة تداول استثنائية منذ افتتاح موقعها الاستراتيجي في أبوظبي عام 2020. وتوفر الشركة تجارب تداول استثنائية عبر الجمع بين أحدث التقنيات والمنهجيات التعليمية التي تركز على العملاء. وتسعى شركة التكنولوجيا المالية، الحائزة على جوائز عديدة[4]، لتعزيز نموها وترسيخ حضورها العالمي، مع الاستمرار بتطوير منصة التكنولوجيا المالية الخاصة بها، لتقديم حلول التداول المتكاملة والخدمات المخصصة للعملاء والشركاء معاً.