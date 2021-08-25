باي أفينيو وباي سكوير يقدمان عروض حصرية على تجارب الطهي والمأكولات المميزة

تقدّم مجموعة واسعة من المطاعم في باي أفينيو وباي سكوير عروضاً خاصة بوجبة الغداء، ما يتيح للعاملين في منطقة الخليج التجاري فرصةً للاستمتاع بتجارب الطهي والمأكولات المميزة.

ويمكن للضيوف الاستفادة من حسم بنسبة 20% في كلٍّ من مطعم كافيه فانكي تاون المتخصص بالأطباق الهندية والفارسية وسندويتش سكوير الذي يبدع بتحضير أشهى أصناف السندويش. ويقدم كل من مطعم تانجرين التايلندي والمتخصص بمطبخ الشرق الأقصى ومطعم كباب جريل 44 الشهير بتحضير أروع الوصفات الهندية حسم بنسبة 10% على وجباته.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـمطعم كافيه فانكي تاون على الرقم 6534 564 04 وبمطعم سندويتش سكوير على الرقم 0702 585 050 وبمطعم تانجرين على الرقم 4230 302 055 وبمطعم كباب جريل 44 على الرقم 3604 431 04.

أمّا مقهى لابريوش الفرنسي الفاخر فيقدم عرضاً رائعاً يضم سلطة أو سندويش مع مشروب مقابل 35 درهماً إماراتياً فقط، في حين يدعو مطعم صب واي الأمريكي للوجبات السريعة ضيوفه من المجموعات إلى الاستفادة من عروضه التي تشتمل على ثلاثة سندويشات بطول 6 إنش وثلاثة مشروبات وست قطع هاش براون مقابل 68 درهماً إماراتياً فقط.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمقهى لابريوش على الرقم 8768 553 04 وبمطعم صب واي على الرقم 6265 362 04.

ويوفر المطعم اللبناني زعتر وزيت حسماً بنسبة 15% على بعض أشهر وجباته من اللفائف والبرجرز والبيتزا والكعكات الكبيرة والأطباق الرئيسية، بينما يقدم مطعم وينج ستوب عروضاً على وجبات الأرز الشهية بسعر 20 درهماً إماراتياً تشمل أصابعاً مقرمشة وأرز وبطاطس مقلية مع تغميسة ومشروب.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمطعم زعتر وزيت على الرقم 522231 600 وبمطعم وينج ستوب على الرقم 27283 800.

ويقدم مطعم ملك الطاووق اللبناني طبق الطاووق المشوي مقابل 33 درهماً إماراتياً فقط، بينما يبدع المقهى الإيطالي أتيباسي بتحضير صدر الدجاج المشوي أو السلمون المدخن مع خبز السياباتا مقابل 29 درهماً إماراتياً فقط مع مشروب أو قهوة. ويوفّر المطعم الهندي 25 ديجريز نورث خيارات متنوعة من الأطباق بأسعار تتراوح بين 15 و22 درهماً إماراتياً، بما فيها دجاج التندوري بالبرياني أو طبق دال مكاني المميز.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـمطعم ملك الطاووق على الرقم 500961 600 وبمقهى أتيباسي على الرقم 7481 369 04 وبمطعم 25 ديجريز نورث على الرقم 7474 360 04.

التفاصيل: تضم مطاعم باي أفينيو كافيه فانكي تاون وسندويتش سكوير وتانجرين ومقهى لابريوش. بينما تضم مطاعم باي سكوير كلاً من صب واي ووينج ستوب و25 ديجريز نورث.

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