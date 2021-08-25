تتميز يليز هيسمان بخبرتها الواسعة في مجال الضيافة على مستوى المنطقة، و لاسيما في مجال مبيعات و تسويق اللفنادق الفاخرة.

أعلن فندق سوفيتل دبي النخلة عن تعيينه يليز هيسمان كمديرة جديدة للمبيعات والتسويق. تعتبر يليز خبيرة في مجال الضيافة، ولديها مسيرة مهنية غنية على مدار 17 عامًا، حيث عملت يليز في إدارة أقسام المبيعات والتسويق لأشهر العلامات التجارية في مجال الضيافة في الشرق الأوسط وأوروبا.

ستكون يليز مسؤولة عن إدارة برامج التسويق والمبيعات الشاملة في فندق سوفيتل دبي النخلة، والتي تشمل الميزانيات السنوية وإدارة الإيرادات. كما تتمتع بخبرة عالية في إدارة العلاقات التجارية مع الشركاء وهيكلة العمليات وتخصيص الميزانيات بشكل استراتيجي لضمان توزيع الوحدات المختلفة بنجاح ومباشرة العمليات الجديدة عبر مواقع مختلفة.

قبل انضمامها إلى سوفيتل دبي النخلة، ترأست يليز قسم المبيعات والتسويق في فنادق ومنتجعات موفنبيك في دبي. تضمنت مسؤولياتها إدارة وظائف مبيعات العملاء على المدى الطويل، وتنفيذ وتخطيط خطط التسويق السنوية ووضع استراتيجية توليد الإيرادات. كما شغلت يليز أيضًا منصبًا مماثلًا في ريكسوس النخلة دبي ورأس الخيمة وكذلك في فندق كمبينسكي مول الإمارات، حيث كانت مسؤولة عن وضع خطة المبيعات ودمجها، والإشراف على أداء فريق المبيعات بأكمله والارتقاء بعلاقات العمل مع كبار شركاء البيع والشركات

حصلت يليز على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة قادر هاس باسطنبول. تتمتع يليز بسجل حافل وحصلت أيضًا على العديد من الأوسمة خلال مسيرتها المهنية، منها "الموظف الأول المتميز لدى كمبينكسي في المبيعات الأساسية " في المنطقة. كما تم اختيارها وترشيحها أيضًا في قائمة المختارين لجائزة " Hotelier" الشرق الأسط -لجائزة مندوب المبيعات عن العام"

تقول يليز هيسمان تعليقاً على خبر تعيينها: "يشرفني الانضمام إلى فندق سوفيتل دبي النخلة، العلامة التجارية التي لطالما أعجبت بها بسبب تميزها وفخامتها. وبحكم منصبي كمدير للمبيعات والتسويق سأوفر فرصًا لا حدود لها وأنا في غاية الحماس لرؤية التغيير ولاسيما في ظل العودة التدريجية لمجال الضيافة. إنني أتطلع حقًا إلى العمل مع هذا الفريق الديناميكي الذي يعمل دون كلل ويسعى جاهداً لإحياء التجارب المتميزة وروح علامة سوفيتل التجارية لضيوفنا ".