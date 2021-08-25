مفاجآت صيف دبي تقدم جوائز عبارة عن منح دراسية لمساعدة العائلات على دفع رسوم المدارس

يعد موسم العودة إلى المدارس واحداً من أكثر أوقات العام ازدحاماً للمتسوقين، حيث يقوم أولياء الأمور والطلبة بزيارة المتاجر قبل بداية العام الدراسي الجديد لشراء كافة المستلزمات المدرسية من القرطاسية والأجهزة والملابس والأحذية.



وفي إطار مفاجآت صيف دبي، التي تقدم لسكان دبي وزوارها فرصة الحصول على جوائز كبرى، يمكن للمتسوقين من سعداء الحظ الفوز بجوائز نقدية للمساعدة في تغطية تكاليف رسوم الدراسة للعام الجديد.



ويمكن للمتسوقين الذين يستفيدون من التخفيضات الكبرى في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في الدورة الـرابعة والعشرين لمفاجآت صيف دبي، تقاسم جائزة نقدية كبرى بقيمة 275000 درهم من خلال المشاركة في عروض ترويجية رائعة للمنح الدراسية بمناسبة موسم العودة إلى المدارس السنوي.



وتعود منحة مدهش الدراسية إلى مجموعة العروض الترويجية الخاصة بمفاجآت صيف دبي للعام الثاني على التوالي، لتمنح عشرة من الطلبة من سعداء الحظ وعائلاتهم جوائز إجمالية بقيمة 250000 درهم، حيث يحصل كل فائز على 25000 درهم. ويقام السحب الخاص بالمنحة نهاية مفاجآت صيف دبي يوم 4 سبتمبر.



ويشمل العرض الترويجي الطلبة من جميع الأعمار، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على فرصة الفوز من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في ابن بطوطة مول أو نخيل مول أو سيركل مول ومسح فواتير الشراء الخاصة بهم لدى مكتب خدمة المتعاملين لتمكينهم من التأهل لدخول السحب.



وتقدم متاجر جمبو أيضاً دعماً مالياً للعائلات قبل عودة الطلبة إلى الصفوف الدراسية، حيث تمنح سلسلة متاجر الإلكترونيات الشهيرة 25000 درهم لفائز واحد سعيد الحظ، وذلك للمتسوقين الذين أنفقوا أكثر من 1000 درهم لشراء الحواسيب المحمولة والمكتبية واللوحية لدى فروع متاجر جمبو أو عبر الموقع الإلكتروني www.jumbo.ae.



وسيحظى المتسوقون في إطار سحب المنح الدراسية أيضاً بفرصة الفوز بحاسوب Microsoft Surface Go جديد يومياً حتى نهاية مفاجآت صيف دبي.



تتوفر عروض منحة مدهش الدراسية وجمبو لجميع الطلبة بما في ذلك المتعلمين البالغين، ويمكن استخدامها في دفع رسوم المدارس والجامعات وحتى الدراسة عبر الإنترنت.



وتسلط مفاجآت صيف دبي وعروض العودة إلى المدرارس، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الضوء على دبي كوجهة ممتعة ومنفتحة وآمنة ترحب بالزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة بجميع إجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.



وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول ونخيل مول وسيركل مول).



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني mydss.ae أو متابعة حساب @DSSsocial على منصات التواصل الاجتماعي.