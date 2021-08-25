هلا الديراوي: الشغف وتطوير الذات مفتاح نجاح رائدات الأعمال العرب

تمثل خبيرة التجميل ورائدة الأعمال هلا الديراوي قصة نجاح ملهمة لكل امرأة عربية تؤمن بأن تحقيق المستحيل ممكن طالما اجتمع الشغف بالدراسة وتطوير الذات والعمل الجاد. فمسيرة هلا أو حلا كما يناديها البعض، انطلقت من لبنان التي عشقت فيها منذ صغرها كل ما هو جميل، وصولاً لدولة الإمارات التي أطلقت فيها سلسلة مراكز "إتش دي ستوديو بيوتي سنتر" HD Studio Beauty Center للتجميل في دبي وأبوظبي.

تنصح رائدة الأعمال وخبيرة التجميل هلا الديراوي رائدات الأعمال العرب بالتحلي بالشغف تجاه ما يحبون، والتصميم على تحقيق النجاح فلا وجود للمستحيل، وتطوير الذات ومواصلة العمل الجاد. ونجحت الديراوي في تجاوز كل التحديات لتطلق اليوم سلسلة مراكز تجميل متخصصة في الإمارات مع تطلع للتوسع في المنطقة.

وتصف الديراوي تخصص وعمل خبيرة التجميل بعمل الفنان أو الرسام المبدع، وتقول: "في عالم التجميل يجب أن تنظر أخصائية التجميل لنفسها كفنان مبدع يسعى لإنجاز تحفة فنية مبهرة ورائعة. ولذلك يجب أن تصقل كافة الراغبات في دخول هذا المجال الممتع مهاراتهن بالتدريب على أيدي خبيرات تجميل متمرسات وصاحبات معرفة وتخصص".

وتضيف: "يكمن التحدي الأكبر في عالم التجميل بتسارع التقنيات وظهور معدات وأجهزة متخصصة باستمرار، وهو أمر جيد بالطبع لتسهيل دقة وسرعة الاجراءات التجميلية، ولكنه كذلك يتطلب بقاء ممارسات تخصص التجميل على اطلاع مستمر بهذه التقنيات حتى لا يفقدن الأفضلية في هذا القطاع المتنامي بسرعة في الشرق الأوسط والعالم".

وتعد هلا الديراوي اليوم من أبرز المتخصصين في تقنيات المكياج شبه الدائم في الوطن العربي، وهي حاصلة على العديد من الشهادات المتخصصة في العديد من أحدث ممارسات التجميل، كما نجحت خلال ممارستها لهذه المهنة على مدار أكثر من 10 سنوات من التخصص في تطبيق مختلف تقنيات وممارسات المكياج شبه الدائم.

يذكر أن الديراوي حرصت منذ تأسيس مراكز "إتش دي ستوديو بيوتي سنتر" للتجميل في دولة الإمارات على استقطاب أهم وأبرز خبيرات التجميل في المنطقة، وهي تسعى لتوسيع شبكة انتشار مراكزها مستقبلاً لتشمل أفرع جديدة داخل وخارج الإمارات. وتضم مجموعة خدماتها المتخصصة ممارسات تجميل الحواجب بتقنيات "مايكروبليدنغ" و"نانوبليدنغ"، وتغطية تشققات وتمدد الجلد وعلامات وآثار الندوب بعد العمليات الجراحية، وتجميل الشفاه والرموش، وتغطية فراغات الشعر واللحية للرجال وثعلبة الرأس والحاجب، وغيرها من خدمات التجميل المتخصصة.