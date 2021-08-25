"تجربة REVIEW RUMBLEمن إل جي تمنح العملاء فرصة لمشاركة أفكارهم واللعب والفوز بالجوائز القيمة للمنزل"

يتطلب الاستثمار في التقنيات المنزلية دراسة متأنية للسعر والأداء والتصميم وسهولة الاستخدام. وتصبح هذه العوامل ذات أهمية خاصة عند شراء الأجهزة الجديدة التي يتم استخدامها يومياً ويُتوقع أن تصمد على مدى السنين.

مستمدةً من ثقتها بمحفظتها المتنوعة وحرصها على تشجيع المستهلكين لمشاركة تجاربهم مع أحدث ابتكارات الشركة، أطلقت إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم تجربة "Review Rumble"، وهي موقع مُصغّر يستطيع أي مالك لجهاز منزلي من "إل جي" تم شراؤه في الإمارات العربية المتحدة أن يكتب تقييمه عن المنتج وأن يلعب لعبة خفيفة ويربح أفضل الجوائز.

بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية، تضم مجموعة "إل جي" الثلاجات والغسالات ومجففات الغسيل وغسالات الأطباق وأفران الميكروويف والأفران وأجهزة الطهي والمكانس الكهربائية وغيرها. وكل منها يحتوي على مجموعة من المزايا الذكية وسهلة الاستخدام. وتهدف "إل جي" من خلال مجموعة أجهزتها المنزلية إلى تمكين أصحاب المنازل بطرق أكثر إمتاعاً وتثقيفاً وسلاسة لأداء مهامهم اليومية.

للمشاركة في تجربة "Review Rumble"، يتعين على مالكي أجهزة "إل جي" المنزلية اتباع بعض الخطوات البسيطة:

1. إدخال المعلومات الأساسية: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول

2. تحديد المنتج الذي يرغبون بتقيممة واختيار رقم الطراز أو تحميل صورة المنتج

3. منح الجهاز المنزلي تقييماً من أصل 5 نجمات

4. كتابة تقييم موجز عن تجربتهم

5. قراءة البنود والشروط والموافقة عليها قبل إرسال التقييم

سيحصل المشاركون مقابل كل تقييم يتم إرسالها على عملة ذهبية تمنحهم إمكانية الوصول إلى لعبة آركيد تُعرف باسم "Review Rumble" من "إل جي".

تبدأ المسابقة اليوم وتستمر لمدة 4 أسابيع. وستعلن "إل جي" كل أسبوع عن 5 فائزين بجوائز تشمل أفران الميكروويف LG NeoChef وأجهزة تنقية الهواء LG PuriCare Mini. ومن اقتراب نهاية الحملة، ستتوج "إل جي" أيضاً ثلاثة فائزين محظوظين بجوائز كبرى تشمل براد "إل جي" وغسالة "إل جي" وغسالة أطباق LG QuadWash، وكل منها مزودة بتقنية LG ThinQ التي توفر تجربة المنزل الذكي المريحة عبر تطبيق الهاتف الذكي.