حمدان بن محمد يوجه بزيادة طلبة «مدارس دبي» 50%

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين الأجيال نحو المستقبل، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بزيادة نسبة الطلبة المنتسبين لـ «مدارس دبي» في عامها الدراسي الأول بمقدار 50 بالمئة عن العدد المُعلن عنه مسبقاً وهو «800 طالب وطالبة»، وذلك نظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المدارس خلال فترة التسجيل، ليصل عدد الطلاب إلى ما يقارب 1.200 طالب وطالبة للعام الدراسي 2021 - 2022.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قامت بها اللجنة التوجيهية برئاسة معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، بحضور معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في دبي، وممثلين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة، لضمان جهوزية المدارس بفرعيها في مردف والبرشاء والمرافق التابعة لهما، والوقوف على استعداداتهما لافتتاح أبوابهما مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 29 أغسطس الجاري.

وأكد معالي عبد الله البسطي، أن التعليم ركيزة أساسية في بناء مجتمع مزدهر قائم على اقتصاد المعرفة وقادر على التكيف مع التحديات ومواكبة التطلعات واغتنام الفرص، وهدفنا في «مدارس دبي» إعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة ليكون الدرع الحامي لهذا الوطن والذراع الداعم في نهضته وتطوره. وأضاف: نثمّن جهود القائمين في تهيئة البيئة الملائمة للطلبة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، بدءاً بفريق العمل من الجهات الممثلة بأعضاء اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى شركة تعليم، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به الفريق الإداري لبدء العام الدراسي.

بدوره، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عضو اللجنة التوجيهية لمدارس دبي، أن التعليم ظل دائماً محل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تؤكد حرص الإمارة على الارتقاء بجودة التعليم بوصفه مصدراً من مصادر رفعة الحياة وجودة الرفاه الإنساني. وأضاف معاليه: تعد مدارس دبي نموذجاً للشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، يرمي إلى المساهمة في تطوير قطاع التعليم في إمارة دبي وتحسين مخرجاته ليغدو مثالًا يُحتذى به في المنطقة، ولذلك تجد اللجنة التوجيهية لمدارس دبي نفسها، في ضوء التوجيهات السامية، حريصة على متابعة مراحل إنجاز المدارس ومراجعة مخرجاتها وتقييمها في كل مرحلة من مراحله المعتمدة، ورفعها إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لاعتمادها، فضلاً عن رفع تقارير دورية بالإنجازات والتحديات والتوصيات، بُغية أن تصبح المدارس أحد المحركات الدافعة لمسيرة دبي نحو المستقبل.

فخر

أعرب آلان ويليامسون، المدير التنفيذي لشركة تعليم: عن فخره بأن تكون «شركة تعليم» من ضمن قائمة شركاء حكومة دبي المعنيين بتأسيس «مدارس دبي»، مؤكداً أن تأسيس هذه النوعية من المدارس يبرهن على التفكير المستقبلي لإمارة دبي، مشدداً على أن مدارس دبي ستساهم في تحقيق الطموح المشترك في تحسين النتائج الأكاديمية للطلاب الإماراتيين. وقال ويليامسون: هدفنا هو رفع المعايير التعليمية الإقليمية، من خلال الالتزام القائم على القيم، ورعاية وتعزيز مواهب وشغف الطلبة تحت إشرافنا، وسنعمل من خلال منهاجنا على التركيز على مبادرات التعلم الإبداعية، بالإضافة إلى رعاية التميز التعليمي، بالإضافة إلى ترسيخ الثقافة الإماراتية، وقد أصبحت المرافق المدرسية الآن جاهزة للترحيب بالدفعة الأولى من الطلاب من مختلف الجنسيات في 29 أغسطس 2021.

وبدأت اللجنة التوجيهية الزيارة التفقدية بالاطلاع على جهوزية مدارس دبي بفرعيها مردف والبرشاء، من خلال تفقد المرافق المدرسية التي تمت هندستها بطريقة مدروسة، وتعزز من البيئة التعليمية الجاذبة للطلبة والتي تسهم في إثراء شخصياتهم، وتزويدهم بالمهارات الحياتية التي تمكنهم من الاستعداد للمستقبل، وخلق بيئة مدرسية حاضنة وآمنة ومحفزة لقيم الثقة والتعاون والتميز الأكاديمي.