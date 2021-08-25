«تريندز للبحوث» يشارك بجناح في «إكسبو 2020»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بجناح خاص في معرض «إكسبو 2020» الدولي المقرر انعقاده بدبي في أكتوبر 2021 ولمدة ستة أشهر.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»: إن مشاركة «تريندز» بجناح مستقل ضمن برنامج خليفة للتمكين «قمة أقدر العالمية»، يحمل رقم C19 في إكسبو 2020، تأتي انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته بوصفه إحدى أبرز المنصات العالمية اقتصادياً ومعرفياً.

وشدد العلي على أن مشاركة «تريندز» في المعرض الأكبر والأبرز عالمياً جاءت في إطار سعي «تريندز» للتأكيد على أهمية المعرفة والبحث العلمي والاستشارات والدراسات في المساعدة على إيجاد الحلول للتحديات والقضايا الملحّة إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن «تريندز» سيعرض خلال مشاركته العديد من الكتب والإصدارات والدراسات حول مختلف القضايا، كما سينظم محاضرات وندوات على هامش المشاركة، واضعاً نصب عينيه شعار «استشراف المستقبل بالمعرفة».

وأوضح الدكتور محمد العلي أن هذه المشاركة تتماشى أيضاً مع الاستراتيجية العامة لتريندز لتعزيز وتأكيد عالمية توجهه في رؤيته للأحداث والقضايا، وبما يحقق الريادة والابتكار، ويعزز مفهوم التنمية المستدامة.

وأكد أن مشاركة «تريندز» في إكسبو دبي 2020 تشكل علامة فارقة في مسيرته، وفرصة فريدة لتقديم مخرجات بحثية عالمية، كما تشكل فرصة للالتقاء بصناع القرار والباحثين.