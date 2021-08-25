«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لكسمبورغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد روبرت ميشيل لاور سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى لدى الدولة.

وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير دوقية لكسمبورغ الكبرى التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه أعرب سفير دوقية لكسمبورغ الكبرى الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».