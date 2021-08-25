جامعة الإمارات.. رؤية بحثية للخمسين عاماً المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حرصت جامعة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على تعزيز الممكنات البحثية من خلال إنشاء المراكز البحثية والتي جاء تأسيسها مواءمة لاستراتيجيات وأولويات الدولة والتوجهات العالمية للبحث العلمي والتطوير.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، إن جامعة الإمارات انشأت تسعة مراكز بحثية، وهي مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز زايد بن سلطان للعلوم الصحية، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والمركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل، ومركز تحليلات البيانات الضخمة، ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، ومركز الإمارات لأبحاث السعادة، ومركز الشيخة فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة والذي يعتبر آخر المراكز البحثية التي تم الإعلان عنها في عام 2020.

وذكر أن نسبة الإنتاج البحثي في مجالات المياه والطاقة وصلت إلى 45.75% من مجموع الإنتاج، بينما يصل الإنتاج البحثي في مجال الصحة إلى 36.25%. وبين النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة، أن مجموع الاقتباسات البحثية للمراكز الخمسة خلال السنوات الخمس الماضية وصل إلى 1613 اقتباساً، حيث وصلت نسبة الاقتباسات في مجالات المياه والطاقة إلى 50% من المجموع، بينما وصل الاقتباس في مجال الصحة إلى 31%، ووصل الاقتباس إلى نسبة 13% في مجال التقانات الحيوية والهندسة الوراثية، وتعمل المراكز البحثية ضمن خطة مستقبلية لمضاعفة الإنتاج البحثي النوعي الذي يسهم في دعم رؤية الجامعة في المساهمة بتقديم وتطوير المعرفة العلمية.

الهندسة الوراثية

من جهته، قال الدكتور خالد أميري مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، إن المركز يسعى لأن يصبح مركزاً متميزاً في الأبحاث المتعلقة بعلوم جينوم النبات من أجل تنمية الاقتصاد المستدام، ويركز في توجهاته البحثية على تطوير الزراعة في دولة الإمارات من خلال الاستفادة من الأنظمة الجينية للنباتات وإنتاج وتعديل النبات بسمات زراعية واقتصادية.

وأوضح الدكتور طاهر رزفي مدير مركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية، أن المركز قام بمراجعة الخطة المستقبلية لتتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية، ليصبح مركزاً بحثياً عالمياً والتي تضم تطوير الطاقة البحثية والابتكار في المجالات ذات الأهمية الوطنية والعالمية.

من جانبه، أكد الدكتور محسن الشريف مديرالمركز الوطني للمياه والطاقة، أن المركز يهدف إلى تضمين الابتكار في تعزيز عملية اتخاذ القرار لتحقيق استدامة مصادر المياه والطاقة مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وموارد المياه غير التقليدية.

اما بالنسبة لمركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة والذي يُعد أحدث المراكز البحثية المشتركة بين جامعة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي، فهو يهدف إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 ومئوية الإمارات 2071.

رؤية

وذكر الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل أن المركز سيعمل ضمن رؤيته البحثية على التركيز على أولويات عدة، تتمثل في التنقل الأخضر باستخدام وسائل النقل الخضراء والبنية التحتية المستدامة والسلامة المرورية ودعم الرؤية الصفرية لتحقيق معدل صفر وفيات في طرقات الإمارات بحلول عام 2040.

محاور

بينت نوف الجنيبي مديرة مركز الإمارات لأبحاث السعادة ان المركز سيقوم بالتركيز حول عدد من المحاور البحثية المهمة منها تقليل القلق والضغوطات النفسية في المجتمع خاصة بين طلبة الجامعات والمدارس خاصة بعد الأزمات كدراسة الوضع ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، ودور العلاج بعلم النفس الإيجابي، ودور الغذاء في تحقيق جودة الحياة، ودور السياسات في تقليل الصدمات الحياتية وتعزيز جودة الحياة.