«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة السويد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تسلّمت علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة. وتمنّت وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفيرة مملكة السويد التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها. من جانبها أعربت سفيرة مملكة السويد الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».