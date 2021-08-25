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«محميات الشارقة» تنظم دورة تدريبية للصيادين

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس دورة تدريبية مجانية لقيادة القوارب الصغيرة حتى 12 متراً، بحضور أكثر من 28 من الصيادين وأصحاب القوارب، وذلك في إطار حرص الهيئة والوزارة على تعزيز إجراءات الأمن والسلامة والتقليل من الحوادث البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية والتوعية القانونية بشأن تشغيل هذه القوارب.
وتضمنت الدورة التعريف بالقارب وأجزائه المختلفة، وكيفية قطره بأمان وتحميله على المقطورة وسحبه بالسيارة، إضافة إلى إجراءات تجهيزه للرحلة البحرية،  وتزويد القارب بالوقود اللازم والكافي للرحلة البحرية مع الإبقاء على كمية لا تقل عن 30% كاحتياطي للاستخدام في حالات الطوارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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