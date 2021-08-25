دبي تحدِّث معايير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تطوير اللوائح التنظيمية، وتحديث المعايير الصحية لخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، لتعزيز توفير رعاية صحية متكاملة والارتقاء بمستويات وجودة الخدمات على مستوى الإمارة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الصحي بدبي.

وأبلغت الهيئة، جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية الراغبين بتقديم خدمة الرعاية الصحية عن بعد الحصول على الترخيص من الهيئة، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الآن، مشيرة إلى أن الفئات المرخصة تشمل مراكز الرعاية الصحية عن بُعد القائمة بذاتها ومقصورات الرعاية الصحية عن بُعد المتنقلة.

وأعلنت أنه يمكن إضافة خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمنشآت الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية والعاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة في دبي، في 6 مجالات أو خدمات، هي: الاستشارات الطبية عن بُعد والتشخيص الطبي عن بعد، وكذلك المراقبة الطبية عن بُعد.

كما تشمل الرعاية الصحية عبر وسائل الاتصال المتنقلة والجراحات الروبوتية والصيدلية عن بُعد.

وأكدت الهيئة، أنه يتوجب على المنصات الإلكترونية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية عن بعد الخضوع لتقييم واعتماد الهيئة، لافتة إلى أنه على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد تسليم تقارير المؤشرات الأداء (الربع سنوية)، خلال مدة أقصاها أسبوعان، وذلك وفقاً لما هو موضح في الأدلة الإرشادية لمؤشرات الرعاية الصحية في إصدارها الثاني.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يعمل بهذا التعميم وأحكام الوثائق المرفقة به، اعتباراً من تاريخ صدوره، داعيةً جميع المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة ضمن اختصاص وصلاحيات الهيئة، التقيد التام بما ورد فيه، وبالوثائق المرفقة من أحكام. ويستهدف تحديث معايير التطبيب عن بُعد، تطبيق معايير للخدمات الصحية عن بعد، للتوافق مع استراتيجية دبي الصحية، توفير خدمات التطبيب عن بُعد مناسبة وآمنة ومحمية وذات جودة عالية، دعم الرعاية الصحية الابتكارية وتطوير التكنولوجيا الصحية في المجال الطبي. ويعتبر هذا التحديث والتطوير، إضافة جديدة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتكاملة والتكيف مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المرافق الصحية، وتتوافق مع ضوابط وشروط تقديم الخدمات الصحية عن بُعد.

ويأتي هذا التحديث في إطار التحول النوعي إلى تقنيات الصحة الرقمية وتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية، للحد من العدوى وتعزيز خدمة التطبيب عن بعد والمراقبة الصحية، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة ضمن مشاريع الهيئة لتقديم الرعاية المتخصصة والمشورة الطبية للمرضى عن بُعد.

وحدثت الهيئة، معايير التطبيب عن بعد (النسخة الثالثة)، لتتوافق مع المستجدات والمعايير العالمية للممارسات الطبية، ويتم متابعة أداء المنشآت الصحية، من خلال مؤشرات أداء بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية.

دليل

وقامت الهيئة في وقت سابق بإعداد دليل لمؤشرات تقديم خدمات التطبيب عن بُعد في إمارة دبي، على سبيل المثال لا الحصر النسبة المئوية للإحالة الشخصية للطبيب وللحالات الطارئة، نسبة متابعة المرضى للفئات عالية الخطورة، نسبة الوصفات الدوائية والمضادات الحيوية، الأخطاء الطبية والشكاوى ضد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وحصل معظم مقدمي الخدمات على مستويات الجودة المطلوبة في أغلب مؤشرات الأداء، كما تم عقد ورشة عمل مع مقدمي الخدمات الصحية عن بُعد.