«اجتماعية الشارقة» تبت في 2124 طلب مساعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أنها اتخذت قراراً في 2124 طلب مساعدة اجتماعية، خلال هذا العام 2021، انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الأفراد والفئات التي تُعنى بشؤونهم، وذلك بهدف توفير أفضل وأجود الخدمات، وصولاً إلى تحقيق بيئة اجتماعية جاذبة ومتعافية، داعيةً الأفراد الذين تشملهم الشروط الى تقديم طلباتهم عبر منافذها وفروعها على مستوى مدن إمارة الشارقة.

وقالت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية: إن هذا القرار ليس بجديد على الدائرة التي لا تألو جهداً في العمل على خدمة المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، بل تجويد وتطوير العديد من الخدمات كي ترقى بأفراد المجتمع، بالإضافة إلى توجيهات القيادة الرشيدة بحكومة الشارقة، بالعمل على استدامة هذه الخدمات وتطويرها لتحقيق مجتمع يتمتع بالرفاهية لمواطنيه، وهذا الأمر يقع ضمن استراتيجية دولة الإمارات.