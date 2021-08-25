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شرطة المرقبات توعي الأطفال

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظم مركز شرطة المرقبات بشرطة دبي فعالية ونشاطاً صيفياً ترفيهياً تعليمياً ضمن مبادرة أمن المدارس، لطلبة المدارس في منطقة اختصاصه، وذلك بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، في ركن الأطفال الذي تم افتتاحه مؤخراً في مقر المركز.
وتمثلت الفعالية في ورشة توعوية عن السلامة المرورية، تضمنت تطبيقاً عملياً ومحاكاة لأنظمة المرور والسلامة في الأحياء وفي الشوارع الرئيسية وشوارع المدارس، وكيفية فهم أولويات المرور وكيفية الصعود والنزول من الحافلة، وأهمية فهم العلامات والإشارات واللوحات الإرشادية، وبعض النصائح والتوجيهات التوعوية التي قدمتها الرقيب منال الجوهري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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