10 شهادات عالمية لشرطة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلن العقيد طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حصول شرطة الشارقة على شهادة المطابقة للمعيار الدولي لإدارة المخاطر ذات العلاقة بمواصفة (31000:2018‏‎ (ISO ‎من هيئة لويدز ريجستر العالمية، ليصبح إجمالي شهادات المواصفات التي حصلت عليها 10 شهادات.

وأكد أن حصول شرطة الشارقة على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل ‏بالإنجازات وفق منظومة عمل متكاملة، أتى نتيجة التزام جميع أعضاء الفريق بروح العمل الجماعي‎‏، مؤكداً أن هذا ‏النجاح هو خطوة ‏ في المسيرة التي تسعى إليها القيادة العامة نحو التميز والريادة.‏

وقال: إن شرطة الشارقة حرصت على الوصول إلى أفضل المقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء، فقد اجتازت كافة متطلبات الحصول على هذه الشهادة العالمية، لافتاً إلى أن الإنجاز يأتي من أجل تطوير وتطبيق أفضل الأنظمة لإدارة المخاطر المؤسسية وإدارتها بكفاءة وفعالية كركيزة أساسية في ‏منظومة الحوكمة، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، والذي سيسهم في تحقيق أهداف القيادة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.