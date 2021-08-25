الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد على النحو التالي :الأربعاء الطقس: رطب ومغبر صباحاً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس الطقس: رطب على السواحل صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الجمعة الطقس: رطب صباحاً خاصة غرباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً - تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت الطقس: رطب على السواحل وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. الأحدالطقس: صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً ومغبر نهاراً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.