الامارات | «الشارقة للتعليم»: إغلاق التسجيل في الحضانات الحكومية مؤقت

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للتعليم»: إغلاق التسجيل في الحضانات الحكومية مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مجلس الشارقة للتعليم بأن قرار إغلاق التسجيل بالحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، مؤقت بسبب التحديث الصادر سابقاً من قبل وزارة التربية والتعليم الخاص بتحديد أعمار الأطفال المسجلين في الحضانات، الذي اعتبر 31 أغسطس الحد الأقصى لمواليد الأطفال، حتى يتم تسجيلهم في مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف المجلس، في رسالة وجهها، أخيراً، إلى أولياء أمور الطلبة عبر موقعه الإلكتروني، أن أسباب قرار إغلاق التسجيل خلال الفترة الحالية، تتضمن التوجه بتوظيف جميع الغرف الصفية في الحضانات الحالية لاستيعاب الأطفال المسجلين في الحضانات، وفق نظام المجموعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات المختصة على جميع الحضانات في الإمارة.

وذكر المجلس أن التحديث الذي تم في السابق، والذي حدد سن قبول الأطفال الجدد، أبقى على عدد كبير من الأطفال في الحضانات، وهو ما قلل من عدد الشواغر المتاحة في الحضانات الحكومية لقبول أطفال جدد، لافتاً إلى أن الغرف الصفية قبل جائحة «كوفيد-19»، كانت تستوعب 25 طفلاً، وبعد تطبيق نظام المجموعات أصبحت هذه الغرف تستوعب مجموعة واحدة فقط، وبطاقة استيعابية لا تزيد على 10 أطفال، وهو ما استدعى توزيعهم على أكبر عدد من الغرف واستثمارها جميعاً لاستيعاب نظام المجموعات.

وأشار المجلس إلى التواصل مع الجهات المختصة لرفع سقف المجموعات إلى عدد أكبر من الأطفال، حتى يتاح المزيد من الشواغر، وبالتالي يتم فتح باب التسجيل من جديد وفقاً للشواغر والأولويات المتاحة، مؤكداً تفهم حاجة المجتمع إلى فتح باب التسجيل في الحضانات الحكومية أمام الراغبين في تسجيل أبنائهم بها.

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