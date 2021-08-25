الامارات | «سهيل» يظهر في سماء الإمارات مبشراً بتراجع الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «سهيل» يظهر في سماء الإمارات مبشراً بتراجع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن نجم سهيل ظهر في سماء الإمارات أمس، حيث ظهر من الأفق الجنوبي الشرقي بحدود 155 درجة من الشمال فجراً قبل شروق الشمس بنحو 50 دقيقة، ويتقدم وقت طلوعه وفترة مكثه فوق الأفق ليلاً تدريجياً.

وقال الجروان إن العرب تعتبر طلوع النجم سهيل دلالة على جلاء القيظ وانكسار شدة الحرارة، إذ تقول «إذا طلع سهيل، برد الليل» أي انخفضت حرارته. وأشار إلى أنه ابتداءً من منتصف أغسطس وقبيل طلوع سهيل خلال النصف الثاني من أغسطس تبدأ ملامح التغيرات الطبيعية المرتبطة بنهاية القيظ وبداية موسم (الصفري) من انخفاض درجات الحرارة العالية وزيادة الرطوبة.

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