الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ

ردّت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على ملاحظة القرّاء الواردة في «سكيك»، بتاريخ 22 من الشهر الجاري، الخاصة بتوضيح رقم الرسائل النصية القصيرة على أجهزة دفع رسوم المواقف، بالإشارة إلى وجود معلومات واضحة وتفصيلية حول طريقة الدفع الإلكتروني عن طريق الرسائل النصية وعن طريق تطبيق MPDA على جميع لوحات المواقف وأشكال الأجهزة في جميع القطاعات الخاضعة للرسوم، وأرفقت مع الرد صوراً توضيحية تثبت ذلك.

صيانة

يضطر عملاء لدى بعض شركات السيارات إلى إجراء عمليات الصيانة الدورية الخاصة بسياراتهم في مراكز صيانة خارجية، على الرغم من أن سياراتهم لاتزال تحت الضمان، وذلك بسبب رسوم الصيانة المرتفعة.

طرق

لاحظ سائقون أن الجهات المعنية في عجمان شرعت في إعادة تأهيل ورصف بعض الطرق الداخلية بالإمارة، في إطار اهتمامها بتطوير البنية التحتية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

مدارس

قررت إدارات مدارس خاصة في الشارقة منع دخول أولياء أمور طلبة لهذه المدارس، إلا للحاصلين على جرعتَي لقاح «كوفيد-19»، أو مسحة «بي سي آر» سلبية خلال 48 ساعة قبل المجيء إلى المدرسة، ضمن الإجراءات الاحترازية.

تهاون

لاحظ متسوّق بأحد متاجر محطات الوقود في دبي، تهاوناً في التقيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال فيروس «كورونا»، حيث إن المتسوّقين لا يلتزمون بالتباعد الجسدي، فضلاً عن أن البائعين يلامسون كماماتهم بشكل مستمر أثناء عملية الحساب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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