الامارات | %96 من موظفي «التقنية العليا» حصلوا على اللقاح

شكرا لقرائتكم خبر عن %96 من موظفي «التقنية العليا» حصلوا على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم نحو 23 ألف طالب وطالبة مع بدء الدراسة في كليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد، على مستوى فروعها الـ16 بالدولة، وتواصل الكليات تطبيق نموذج التعليم «الهجين»، بما يتماشى مع احتياجات التعليم التطبيقي وما يتطلبه من حضور طلابي في العديد من المساقات.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، جاهزية الكليات للعام الأكاديمي الجديد، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن من الجوانب التي تدعم سلامة البيئة التعليمية أن نسبة الحاصلين على جرعتَي التطعيم، على مستوى الهيئات التدريسية والإدارية، وصلت إلى 96% مقابل 92.5% على مستوى الطلبة.

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