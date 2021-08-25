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الامارات | %96 من موظفي «التقنية العليا» حصلوا على اللقاح

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم نحو 23 ألف طالب وطالبة مع بدء الدراسة في كليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد، على مستوى فروعها الـ16 بالدولة، وتواصل الكليات تطبيق نموذج التعليم «الهجين»، بما يتماشى مع احتياجات التعليم التطبيقي وما يتطلبه من حضور طلابي في العديد من المساقات.

وأكد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، جاهزية الكليات للعام الأكاديمي الجديد، وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتعامل مع «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن من الجوانب التي تدعم سلامة البيئة التعليمية أن نسبة الحاصلين على جرعتَي التطعيم، على مستوى الهيئات التدريسية والإدارية، وصلت إلى 96% مقابل 92.5% على مستوى الطلبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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