الامارات | 206 مليارات درهم قيمة مساعدات الإمارات الخارجية

شكرا لقرائتكم خبر عن 206 مليارات درهم قيمة مساعدات الإمارات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت قيمة المساعدات الخارجية، التي قدمتها دولة الإمارات خلال الفترة من 2010 وحتى 2021، نحو 206 مليارات و34 مليون درهم (بما يعادل 56.14 مليار دولار)، لتواصل التزامها بدفع جهود السلام والازدهار العالمي، إلى جانب توفير الدعم التنموي والإنساني والخيري في عدد من الدول النامية، من بينها 50 من البلدان الأقل نمواً.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوضح أن الإمارات حافظت على مدار تلك الأعوام على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي، محققة مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة، إذ حلّت في المرتبة الأولى لأعلى المانحين الدوليين للمساعدات الإنمائية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لأربع مرات، كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة لبعض السنوات خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى أنّ المساعدات الخارجية الإماراتية تندرج ضمن ثلاث فئات رئيسة، تنموية وإنسانية وخيرية، حيث تشير المساعدات التنموية إلى البرامج التي تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية، بينما تشير المساعدات الإنسانية إلى الأنشطة التي تسهم في إنقاذ الأرواح، بما فيها الاستجابة لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة، وتشمل المساعدات الخيرية المشروعات ذات الطابع الديني أو الثقافي. وشكّلت المساعدات التنموية نحو 87.7% من إجمالي المعونات الخارجية المقدمة، بينما حصلت فئتا المساعدات الإنسانية والخيرية على 9.9% و2.4%، وقدمت نحو 59.1% من المساعدات الخارجية على شكل مِنَح.

• الإمارات حافظت على ارتفاع نسبة مساعداتها الإنمائية قياساً إلى دخلها القومي الإجمالي.

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