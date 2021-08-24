الامارات | محمد بن راشد عن فيديو إنقاذ قطة في دبي: الراحمون يرحمهم الرحمن

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد عن فيديو إنقاذ قطة في دبي: الراحمون يرحمهم الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بلفتة إنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معرباً سموه عن فخره وسعادته بكل مظهر للرحمة في «مدينتنا الجميلة».

ودعا سموه من يعرف هؤلاء المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه لهم سموه الشكر.

وقال سموه، في تغريدة نشرها على «تويتر»: «الراحمون يرحمهم الرحمن..

فخور وسعيد بكل مظهر للرحمة في مدينتنا الجميلة.. من يعرفهم يدلنا عليهم لنشكرهم».

وأرفق سموه مع التغريدة فيديو مصوراً لهذه اللفتة الإنسانية، وظهرت فيه القطة عالقة على إحدى الشرفات في بناية، حيث تجمع عدد من الأشخاص أسفل البناية، وقد أمسكوا بقطع قماشية إلى أن قفزت عليها القطة بسلام، من دون أن يصيبها مكروه.

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